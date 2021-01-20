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龔嘉欣預留位置放視后獎座

2021-01-20 列印
■張振朗與龔嘉欣今年獎項大豐收。
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　　張振朗與龔嘉欣昨日為踏入結局周的《堅離地愛堅離地》宣傳，二人都是頒獎禮大贏家，嘉欣透露新居已預留位置放獎座，「當年的女配角獎放低少少，今年拎的放第二層，最高位置暫時空置，希望畀自己一個目標。」振朗就笑指她想拎終身成就獎。嘉欣日前更在《勁歌》抱走歌曲獎，她希望有機會唱插曲及主題曲，可惜《堅》劇主題曲交給了振朗唱，振朗笑言：「我唱完之後兩年都無歌唱啦！呢首係絕唱！」

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