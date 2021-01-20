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傳賓艾弗力被邦女郎狠飛

2021-01-20 列印
■賓佬與Ana傳已分手。
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　　新邦片《007：生死有時》的32歲「邦女郎」古巴女星Ana de Armas上月才開始跟48歲「蝙蝠俠」賓艾弗力同居，但昨日有指二人已分手，結束近一年戀情，他們前年因合作電影《Deep Water》撻着，去年三月開始拍拖。

　　據指二人情變是因為女方不想居於洛杉磯，但賓佬就為與前妻所生的仔女留在洛杉磯；又有傳他們因生育問題意見分歧而鬧交，而分手由Ana透過電話向賓佬提出。

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