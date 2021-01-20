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余德丞拜早年：百業旺笑口常開！

2021-01-20 列印
■余德丞亦希望為觀眾拍更多好劇集！
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　　銅鑼灣時代廣場邀得匈牙利視覺藝術家及設計師kissmiklos，以招牌笑臉球 (emograms)設計藝術裝置和展覽，為大家帶來開心「金銀滿屋福滿年」新春企劃迎牛年！

　　余德丞、丁子朗、「折骨舞王」趙祥誠（Ben）、張進翹（Manson）、陳毅燊（Ansonbean）及魏浚笙（Jeffrey）等擔任開幕嘉賓，余德丞祝願：「新一年疫情速速退去，百業興旺，大家身體健康，開開心心笑口常開！」

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