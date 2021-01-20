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﻿牛羊多麻煩　狗猴事業旺　肖鼠大翻身 李丞責牛年12生肖運程預測

2021-01-20 列印
牛年預測 ■李博士為大家預測新一年的12生肖運程。
牛 Lisa@BLACKPINK 車樓有望 2021、2009、1997、1985 整體：如15歲前非常幸福，沖太歲或本命年就會多麻煩，留意長輩健康問題。黃旛星易招惹是非，或會過份固執，少穿鮮艷衣着可避免惹麻煩，最好戴鼠形吉祥物，中和脾氣。 財運／事業：如非裝修新居，有機會置業、搬新屋或買車；創業置業機會亦不錯，以正財為主，橫財一般。 健康：不能觸碰刀劍利器，有機會損手爛腳或動小手術；另有伏屍星需多加休息，小心患感冒。 姻緣：桃花一般。
虎 Lady Gaga 貴人旺盛 2010、1998、1986、1974 整體：若能不恥下問盡量聽別人意見，借助第三者去成事，運程就更好。 財運／事業：若非出門出外便是轉環境，包括轉工、工作地點變化或搬遷；另財務易有耗損，甚至遇小偷，別攜帶貴重物品。 健康：會出現呼吸道問題。 姻緣：紅鸞星旺，考慮嫁娶也不錯，惟疫情下或要待6月後；但男忌孤辰，緊記錯失機會就恨錯難返，女士的感情則較順利。
兔 姜濤 合作更好 2011、1999、1987、1975 整體：小心長輩健康問題，盡量別參與白事、問病、宗教不明的地方，避免惹衝突。 財運／事業：集合團結力量較好，跟沒相沖或犯太歲的生肖合作就相得益彰，亦可找唯一六合的肖狗者參與意見；從事運輸、重型工作或運動員要小心高或重物件。 健康：不要過份消耗體力，要留意筋骨，亦不要自行處理重傢俬及物件；另廚房及洗手間小心燙傷、火警或水的問題。 姻緣：披頭星代表儀容及醫學美容出問題，最好不要刻意改變儀容或造型，否則易令姻緣失敗。
龍 新垣結衣 財運受壓 2012、2000、1988、1976 整體：從事女性行業的人算好，因太陰、唐符、貫索、勾陳不利財務外，也不會旺橫財運，故宜守不宜攻。 財運／事業：有唐符加強創作性，如從事藝術、美術、創作便非常好；另太陰代表女貴人，從事女性有關的工作有較突出發揮。創業要小心，因貫索、勾陳星易出現財務糾紛，需避開借錢給朋友或做借貸擔保；另歲煞星代表工作壓力，財運不太順利。 健康：易患上失眠，但整體算穩定。 姻緣：男士幾好，女士一般，感情需保守一點，有待明年突破空間。
蛇 佐藤健 以和為貴 2013、2001、1989、1977 整體：全利於工作，正財為主，但是非人情較多；另天哭星較多愁善感，多參與喜慶事或睇喜劇、聽音樂均有中和作用。 財運／事業：會得到上司或合作夥伴的支持和信任，另國印代表大權在握，從事跟審批、申請、申訴或專業認可有關的工作就大派用場；但易有法律問題及小人作祟，要避開是非口舌，以和為貴，從事法律行業則發揮得淋漓盡致。 健康：指背星代表背脊問題，中年人士要小心五十肩、腰椎，而天哭代表眼睛問題較多。 姻緣：因對宮有孤虛，能保持已是萬幸，已婚或
馬 許光漢 處理感情 2014、2002、1990、1978 整體：有六害星，即六親關係不好，也是犯太歲一員。 財運／事業：從事地產行業、室內設計幾好，有機會進步昇華、出席大場面或獲得獎項；月德代表貴人星，於農曆7、8、9月特別旺；另天廚星，從事飲食業的人能守住陣地，而小耗星代表破財，易投資失誤，跨年投資比短線更理想。 健康：女性要注意生產及婦科問題；有死符星，需要長時間休息，或會經歷生離死別。 姻緣：咸池星對已婚人士有不利影響，注意有緋聞或男女關係出現問題。接P.28
羊 何超蓮 小心理財 2015、2003、1991、1979 整體：如15歲前一直過幸福生活，今年反覆性較高，留意家中老人的健康問題。 財運／事業：租務、物業、置業或從事地產人士均發揮不俗，惜有大耗星，易投資失誤或財物損失，要守好財物；另闌干星，做事易一波幾折，最好多與朋友合作，能借助他人的力量更理想；月煞星代表有女小人，矛盾亦較多，尤其農曆7至9月多麻煩事。 健康：易有腸胃問題，可能要為健康花費不少。 姻緣：月煞星是身邊人的壓力，男士不太順利，女性則平穩。
猴 謝霆鋒 事業強勁 2016、2004、1992、1980 整體：今年有事業，旺名氣，愛情運優勝。 財運／事業：有機會創業；另龍德代表貴人賞識、名氣、名號，即有封賞，但要小心投機或橫財，農曆正、6、10月易受衝擊或破財，不適宜短炒。 健康：風雪之災、驟雨均令肖猴者易病或失去預算，小心天氣變化的地方，以及挑戰行山、高山攀爬；另亡神代表會出現生離死別。 姻緣：天喜星代表喜慶，故有機會添丁，或在感情上跨越一步。
雞 陳卓賢 工作運佳 2017、2005、1993、1981 整體：今年人緣、組合、合夥算順利；因有天解星，無論幫人或自己的難題都順利過渡。 財運／事業：從事對外工作者更相得益彰；另有祿勳星，從事政府工固然好，有穩定工作的人會有加薪機會。 健康：觸碰小動物、機器或利器易損傷；飛廉星代表突如其來的事物，小心流行疾病或高空擲物。血刃、浮沉代表水上活動或遇溺，學游水無問題，但挑戰大海就易出意外。 姻緣：桃花不太旺，只可廣交朋友待機會，要結婚或關係大進步也未能如願。
狗 馮盈盈 財運不俗 2018、2006、1994、1982 整體：注意六親關係，小心說話；財運整體機會多，可集腋成裘，例如兼職。 財運／事業：德行重便得到恩賜或賞識，正財順利，有機會得到好多人讚譽，橫財和抽獎運也不錯；另八座星代表頗多機會，但要辨別有利的選擇。 健康：注意攀爬易跌倒，尤其騎馬、踩單車、揸電單車。 姻緣：因有寡宿，女士感情不易如願，亦易感到孤獨，故身邊男士宜多加關心。
豬 V@BTS 宜靠自力 2019、2007、1995、1983 整體：若夏天出生或命格缺水，運程較好，冬天出生則波動性較大；有天狗星，易有突發事令你手忙腳亂；另吊客星，需避開白事、探病、醫院的場合，以免沖撞。 財運／事業：從事交通行業最好，亦有利於出門、搬遷、轉動，從事出外見客或公幹者也不錯，惟礙於疫情，仍要視乎年中後的發揮；另孤虛星代表虛空、孤寂，工作上要靠自己，難靠貴人，建議利用網絡工具生財。 健康：中年人士小心腸胃問題，吊客亦代表喉嚨氣管問題，但整體平穩。 姻緣：孤獨氣氛重，盡量用網
鼠 Anya Taylor-Joy 谷底翻身 2008、1996、1984、1972 整體：因鼠牛六合，今年從谷底翻身，不論正財或橫財都較穩定。 財運／事業：有機會跟別人合作，以及嘗試新事物兼得到名譽、稱讚，正財順利，橫財平平；另讀書、名譽、考試、申報均如願以償，爭取更好學歷或名銜便更順利。 健康：有機會動小手術。 姻緣：已拍拖的人要注意可能忽略對方，而單身者會遇到一些選擇，但未如理想，需守候。 接P.30
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        牛年快到！著名堪輿學家李丞責博士向《頭條日報》讀者預測12生肖在牛年的運程，牛、馬、羊及狗均犯太歲，而屬本命年的牛易惹是非，但也有機會在逆市中買車買樓；肖馬者則要注意男女關係及健康問題；至於肖羊易失財、與女性起衝突。反觀肖狗，不論正財和橫財運都不錯，工作亦獲得機會與讚賞；肖猴更是事業、愛情兩得意；而肖鼠將來個谷底大翻身！

撰文：黎寶倫
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