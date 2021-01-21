被列「劣跡藝人」 廣告商急割席 鄭爽被爆錄退出聲明：最後一次見大家

內地女星鄭爽日前被爆出與男星張恒秘婚、離婚、找代母產子後棄養自己的骨肉及錢債官司纏身等醜聞，在有關消息曝光後，其新劇《只問今生戀滄溟》（原名《倩女幽魂》）疑被臨時撤銷檔期，多個廣告亦被刪，更有指她被列為「劣跡藝人」，相信她的演藝事業已玩完。



鄭爽近日的醜聞愈揭愈多，有內地傳媒採訪多位製片人，他們直言，鄭爽現在屬於「劣跡藝人」，長期以來藝德太差，不會再有劇集和綜藝敢用她了，「她在所有演員裏是極其奇葩的，即使沒有出這個事情，業內的製片團隊也不可能用她。」



據網友爆料，前晚鄭爽在微博發出回應後，便現身北京電視台錄製《跨界喜劇王》節目，從現場圖片所見，鄭爽似乎沒有受到很大影響。有網友透露，鄭爽更順便錄了一個退出娛圈聲明，她最後說了一句：「這是最後一次在大熒幕見到大家」便走了。完成錄影工作後，在離開時有傳媒追問她「真的決定棄養了嗎？」鄭爽不發一言低頭速速離開，不過她的助理則一度出手拍打、阻擋鏡頭，引來不少人網民留言炮轟：「不是吧不是吧，還有人敢用啊？」、「身邊的人也這麼無情！」



此外，鄭爽在本月11日成為意大利品牌Prada的代言人，不過前日品牌即刪除有關鄭爽的微博內容，到了傍晚更宣佈正式和鄭爽終止合作並提前解約。不但代言被終止，就連獎項也被褫奪，華鼎獎組委會前日也在官方微博宣佈，決定撤銷鄭爽「第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員」、「第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星」的榮譽稱號，收回其獎勵證書、獎盃，看來鄭爽的演藝生涯凍過水。



