英國天王Robbie Williams中招 超豪度假村隔離14日花224萬

英國天王Robbie Williams上月28日跟模特兒太太Ayda Field及四名子女到加勒比海聖巴特島過新年及度假。日前Robbie在旅行期間確診新冠肺炎，要接受14日隔離，他被指入住每周租金10.6萬英鎊（約112萬港元）的豪華度假村休息，隔離兩周費用高達224萬港元。



英國傳媒報道指Robbie情況麻麻，上月Robbie仍有亮相英國兩個電視節目，月中又為電視台舉行聖誕騷，可謂馬不停蹄，到了上月底才有休息的機會，可惜一出門度假卻確診。



疫情初期，Robbie一家在美國比華利山的2,600萬英鎊（約2.76億港元）豪宅居家抗疫，去年3月，他因從澳洲回到美國，而獨自租屋隔離三周，9月時他因疫情而精神緊張，跟家人到瑞士山區避疫，當時他接受英國電台訪問時表示︰「我正在瑞士的山上，我有點神經緊張，我在想有哪裏可以不讓疫症找上我？」