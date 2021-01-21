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愛犬搭長途機抵港團聚 謝嘉怡放下心頭大石

2021-01-21 列印
■謝嘉怡（中）開心愛犬終於來港，與她團聚。
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　　港姐謝嘉怡（Lisa）、陳楨怡與郭柏妍前晚為《慈善星輝仁濟夜》綵排，三人以不同的環形道具表演，坦言看起來簡單但實際很難，郭柏妍更帶回家勤力練習，笑言擔心失手跌爛道具及撞破家具，而Lisa笑言在家中練時兩隻愛犬都相當好奇。三人最怕上場時失手道具跌落地，陳楨怡已想好辦法執生，就是即時擺pose。

　　Lisa兩隻愛犬日前移居香港，搭長途飛機來港與她團聚，她表示：「近幾個月回到家沒有人等我，這星期終於見到牠們，好開心呀，牠們由倫敦搭飛機來香港，足足8個鐘，我好擔心牠們當晚都瞓唔着！」她又指狗狗很快便習慣，令她放下心頭大石。
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