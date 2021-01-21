被指與西裝男撐枱腳 馮盈盈呻食餐飯就變新歡

最近有傳馮盈盈與緋聞男友鄭衍峰分手，而盈盈的感情生活絕不寂寞，她被影到與西裝男約會吃意大利餐撐枱腳，兩人消費三千元，由男方埋單。鄭衍峰昨出席節目《港產旅行團》宣傳活動，他表示剛剛知道未了解新聞，亦不認識男方，指靚女有人請食飯好正常，他都會約女仔食飯，笑言請盈盈在公司餐廳食飯，百幾二百餐加埋也有三千元。



而盈盈回應對方只是普通朋友，見面食餐飯就變「新歡」？她表示：「我向佢請教投資意見，順便食飯啫！」她又表示現在限聚令只准兩人一枱，一出去食飯就梗係撐枱腳，盈盈希望不要影響她的朋友。







