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薛家燕擬網上講笑話 o氹觀眾開心

2021-01-21 列印
■薛家燕有意網上開節目講笑話，為觀眾解悶。
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　　薛家燕前晚與一眾嘉賓錄影《流行經典50年》錄影年初三播出一集，當晚是情人節因此邀請多對情侶及夫婦亮相。家燕姐更預祝新一年能「牛轉乾坤」，對於不少人因避疫而留在家中影響情緒，她計劃在社交網開節目講笑話，但女兒指她笑話不多又是「鹹濕笑話」為主，笑言要想方法做到老少咸宜。

　　另外，馬浚偉開辦藝術中心培育人才，同樣經營「家燕媽媽藝術中心」的家燕姐表示相當歡迎，她認為是好事，不會競爭，而學校並不是要培育明星，而是教導有興趣的小朋友學懂人際及處事。

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