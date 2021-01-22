  • 2021年1月22日 星期五
  • 23º
  • 70%
熱門： 圍封垃圾槽曾志偉確診大廈利君雅

日報新聞 > 娛樂

Edan Anson Lo 《大叔》造型曝光

2021-01-22 列印
■Edan與Anson Lo為《大叔的愛》開工。
Previous Next

　　MIRROR成員呂爵安（Edan）最近人氣急升，連阮小儀也自認是「爵屎」，主動要求跟Edan合作做主持，又謂要到他與盧瀚霆（Anson Lo）合作的港版《大叔的愛》劇組監場。《大叔》原來日前已低調開工，Edan在限時動態中上載與Anson Lo的辦公室造型，只見二人染了深色頭髮，配以恤衫及領帶，由偶像變成打工仔。Edan在片中大晒招牌笑容及V字手勢，Anson則單眼放電，電暈一眾粉絲！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd