有Kickboxing底子 ﻿周秀娜﻿﻿拍動作戲快上手﻿

周秀娜在ViuTV原創劇《太平紋身店》飾演神秘紋身師，劇中有不少激烈打鬥及槍戰戲，娜姐更為劇集專誠去學武士刀，她表示幸好自己一直有做開運動，所以好快上手。



周秀娜透露接拍《太平紋身店》時已知道劇集有好多打鬥場口，笑言自己毫無功夫底子，但慶幸仍可以應付得來：「自己平時都有做開運動，加上學咗幾年Kickboxing，踢腳、出拳等等都有練開。所以就算拍動作戲都可以好快上手。」娜姐又笑言：「戲入面，我都會用到飛刀同日本武士刀之類武器，因為唔係好熟悉，所以提前兩個月上堂了解，學習點用呢啲武器。」



娜姐希望自己可以盡量親身上陣拍動作戲，被問會否害怕刀槍和爆破場面？她笑言拍攝團隊一定會做好所有安全準備才開始拍攝，事前亦有充裕時間溝通，完全不擔心會出現問題。



