69歲坂本龍一不幸再患癌

69歲日本音樂大師坂本龍一（見圖）昨在社交網及官網，以英文、日文、中文宣佈罹患直腸癌，他表示在得知消息後一度情緒消沉，不過在專業的醫護人員照料下，已完成手術，並持續在治療中，他在文中強調︰「此後的日子，我將『與癌共生』，希望接下來可以繼續進行音樂創作。」



坂本龍一曾於2014年患咽喉癌，6年來病情有所緩解，但遺憾再次患癌，根據目前的健康狀況及疫情，他有可能要取消部份工作。



