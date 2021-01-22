缺德鄭爽面臨「全面封殺」

內地女星鄭爽（見圖）爆出到美國找代母誕下子女後擬棄養的缺德醜聞後，所有作品立即被下架，星途完結。日前她到北京一電視台錄影時，傳已錄了引退聲明。昨日錄音在網上瘋傳，鄭爽哽咽的表示：「不知道這個舞台會不會是我對觀眾的道別，很多時候讓大家挺尷尬的，我不是故意的，可能我真的沒甚麼演技，真的只是幸運吧！」內地廣電局刊物嚴斥因演藝人私德缺失，「不會提供露臉機會和平台」。



