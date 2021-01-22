綾瀨遙 高橋一生 上白石萌音 長瀨智也重磅登場 2021myTV Gold最新日劇

踏入新一年，myTV Gold為用戶帶來多套最新一季重量級日劇！現正熱播包括有上白石萌音、菜菜緒、玉森裕太主演的《Oh!My Boss!戀愛放別冊》、綾瀨遙和高橋一生的《天國與地獄 ~瘋狂的 2人~》，以及於本星期日上架，戶田惠梨香、長瀨智也、宮藤官九郎的《我家的故事》，有戀愛，有懸疑，還有輕鬆搞笑，日劇迷可以到外購點播區追看。







《Oh!MY Boss! 戀愛放別冊》 逢星期四上架



《Oh! My Boss! 戀愛放別冊》是由《天堂的天使》的原班人馬製作，更找來女主角上白石萌音，以及《分鐘的金盞菊》的菜菜緒、《摘星廚神》的玉森裕太主演。劇情講述平凡鄉下妹「奈未」（上白石萌音飾），追隨青梅竹馬從鄉下來到東京，卻無意間就職於繁忙大型出版社時尚雜誌編輯部，被幹練、冷酷的上司寶來麗子（菜菜緒飾）狠狠地操練，與小狗系帥哥攝影師潤之介（玉森裕太飾)和前輩編輯（間宮祥太朗飾）共事，期間展開了一場意想不到的職場愛情故事。



《天堂的天使》、《分鐘的金盞菊》及《摘星廚神》均可於myTV SUPER外購點播區重溫！







《天國與地獄~瘋狂的2人~》 逢星期二上架



綾瀨遙與高橋一生合演的新劇《天國與地獄~瘋狂的2人~》。新劇挑戰靈魂調換橋段，綾瀨遙飾演警察搜查一課女刑警望月彩子，為人充滿正義感，為了獲得升遷機會獨自進行調查時，意外與殺人案疑犯高橋一生飾演的日高陽斗靈魂交換，而日高陽斗表面上是位科研人員，內裡其實是一個擁有聰明頭腦、以科學知識犯罪的變態殺人狂。處境及性別完全相反的二人，將面對完全逆轉的生活方式，被靈魂調換的綾瀨遙到底如何緝兇？懸疑推理劇迷，絕對不能錯過！







《我家的故事》1月24日起逢星期日上架



《我家的故事》是長瀨智也時隔11年與人氣編劇宮藤官九郎再度合作的作品。劇情講述於摔角團體的職業摔跤選手觀山壽一（長瀨智也飾），他年輕時為反抗嚴厲的父親離家出走20年音信不通，接到電話稱其父病危之際，他選擇退役回家照顧病父，繼而要傳承父親的傳統技藝「能樂」，同時亦要跟父親的未婚妻看護（戶田惠梨香飾）進行遺產爭奪戰，笑點滿瀉！







《孤獨的美食家 煙花滋味篇》 現已上架



松重豐主演的《孤獨的美食家》SP連續第四年推出的除夕夜特別篇。今次「煙花滋味篇」，他再次趁著一個人跑業務時享盡各種美食，真的看到令人垂涎欲滴！雖然在剛過去的一年，大家都難以去日本旅遊覓食，去myTV Gold追看多輯《孤獨的美食家》一解思鄉情懷！



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。







- 解碼器連2個App/網頁版 月費$148



- App/網頁版 無合約 按月收費$98



- 2399-9666



- www.mytvsuper.com



- www.facebook.com/mytvsuper



- www.instagram.com/mytvsuper



- www.youtube.com/c/mytvsuper_official