感激Tank做阿四支持 ﻿《造星III》方方﻿﻿望學識做主角﻿

方方（方芷欣）參加《全民造星III》雖然十強止步，但全程表現落力，最後演出《666》絕對令人眼前一亮，她坦言多得有過兩屆《造星》經驗的男友Tank（梁德忠）做埋阿四貼身支持。不過舞蹈員出身的方方坦承仲未慣做主角，未來會努力學習適應，更想跟Tank情侶檔拍真人騷。而努力走演員路的Tank，除在ViuTV新劇《太平紋身店》演出外，正籌備開網台，連幕後都撈埋。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 場地：Dancebeat studio



方方在爭入十強的演出《666》時，獲得評判和觀眾一致激讚，她認為已對自己有交代，輸給Kimman（黃劍文）好合理。不過，外界會奇怪她竟然不找Tank伴舞，他們解釋除因時間太趕，找排舞師做拍檔最安全，方方還透露內情，「我同佢跳會投入唔到，我望住佢諗唔到家暴好慘。（Tank：冇嗰個畫面）入唔到戲呀！」



難怪方方有此想法，因Tank除了極力鼓勵她參賽攞經驗外，更全程充當專屬阿四，執屋、洗衫、接送，最重要還有心理輔導，「佢係好好嘅伴、聆聽者、分析員，我當中有啲低落情緒，佢好了解我哋發生緊咩事，調番轉佢當時比賽嘅時候，我唔係好明白佢，但係佢身為一個過來人去睇我，陪伴我嘅時候，佢可以做到好多舒解我壓力嘅嘢。」Tank說：「幫佢打多幾支強心針，我做到係咁多。」講到未來發展，方方坦承仲未學識做主角，「我唔慣做主角，調整冇咁快，反而完咗比賽可以思考嘅一個地方。跳舞之外，都想試吓劇集或者舞台劇，唱歌要再學多啲，會擴濶自己表演嘅能力。」她更想跟Tank一齊拍真人騷，「我好鍾意情侶去歷險嗰啲，如果我同佢一齊去玩應該幾開心。（Tank：觀眾應該會見唔到我哋sweet，會打交！）」



至於Tank除了努力學戲，最近還撈埋幕後，「同幕前幕後嘅朋友一齊搞緊個Channel，最想拍屬於我哋嘅劇集同綜藝，似一個免費嘅電視台擺上網，係個好大project，自己都會做埋幕後，學緊剪片。會邀請佢（方方）做嘉賓，佢好適合綜藝，了解多啲其實佢好低能。」



