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跟女神周秀娜合作有驚喜 ﻿黃德斌﻿﻿自謙要向姜濤學習﻿

2021-01-22 列印
■德斌已離開TVB近3年，好適應外面的工作環境。
■德斌很欣賞娜姐的爽直性格，跟對方合作感覺舒服。
■德斌近年跟發哥學跑山後迷上，靠這運動長期維持住150多磅。
■德斌為飾演的太平街街主「葉蓋天」，要黐滿一面鬍鬚。
■德斌劇中與姜濤演兩父子，他笑言要向對方學習做偶像。
■德斌與姜濤劇中有不少感情戲，仲會生離死別。
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　　剛獲ViuTV邀請拍攝港版《大叔的愛》的黃德斌，之前已首度與ViuTV合作劇集《太平紋身店》，飾演曾經叱吒江湖的街主「葉蓋天」，有型的斑白頭髮配滿臉鬍鬚造型，但原來有苦自己知。由於該劇在疫情下拍攝，令進度大受影響，不過德斌開心跟全新班底合作，笑言似青春劇一樣有活力，更大讚跟女神周秀娜合作有驚喜，仲笑指要向演其囝囝的姜濤好好學習。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：[email protected] Hair Culture 服飾：HOKA

　　首度跟ViuTV合作，德斌感覺似拍電影，休息時間更加充足，「係會好好多嘅，演員都係需要有時間去休息嘅，要去恢復個狀態先會好啲。」雖然今次角色比較沉重，但德斌覺得拍攝過程相當愉快，「因為有新鮮感，個個都係未合作過，基本上係同一班年青人去拍劇，我感覺好似一套青春劇咁，我仲可以拍青春劇喎！？係咪有回春嘅效果？梗係有啦，係啲年青人身上都有嘢學㗎嘛！」

　　講到最年青，肯定是飾演德斌囝囝的姜濤，他更笑言要向這位新偶像學習，「佢OK嘅，犀利嘅，佢成為新偶像都唔係一朝一日嘅，佢都OK乖，我又唔覺得佢怯我喎！反而係我怯，佢一嚟就有幾十人跟住我都未試過，嘩！好耐都冇試過咁嘅情況啦！偶像！偶像！真係要跟佢學嘢，佢啲粉絲仲畀嘢我飲，梗係啦！佢哋驚我恰佢呀嘛，哈哈哈！第一次有咁大個仔感覺梗係正啦，嘩！萬人迷喎！一生出來就做偶像你話幾好，唔使煩，幾多人照顧佢先得㗎！」至於跟周秀娜合作，德斌亦讚不絕口，「女神即係女神，佢幾爽直嘅，佢唔係話要成日補妝嗰啲，有少少男仔頭O添！佢唔使話等佢又要整呢樣整嗰樣，好快可以埋位做嘢。」

　　不過，今次拍攝亦有令德斌受了不少皮肉苦，就是滿面鬍鬚的造型，「日日都要黐，又要落妝，每日黐住10幾個鐘，啲膠水甩又要成日補，搞到食飯都唔想食咁滯，但係個效果出嚟OK嘅，我都唔知幾想有（咁多鬍）呀！我恨咗咁多年，終於畀我恨到啦！」

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