撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：[email protected] Hair Culture 服飾：HOKA
首度跟ViuTV合作，德斌感覺似拍電影，休息時間更加充足，「係會好好多嘅，演員都係需要有時間去休息嘅，要去恢復個狀態先會好啲。」雖然今次角色比較沉重，但德斌覺得拍攝過程相當愉快，「因為有新鮮感，個個都係未合作過，基本上係同一班年青人去拍劇，我感覺好似一套青春劇咁，我仲可以拍青春劇喎！？係咪有回春嘅效果？梗係有啦，係啲年青人身上都有嘢學㗎嘛！」
講到最年青，肯定是飾演德斌囝囝的姜濤，他更笑言要向這位新偶像學習，「佢OK嘅，犀利嘅，佢成為新偶像都唔係一朝一日嘅，佢都OK乖，我又唔覺得佢怯我喎！反而係我怯，佢一嚟就有幾十人跟住我都未試過，嘩！好耐都冇試過咁嘅情況啦！偶像！偶像！真係要跟佢學嘢，佢啲粉絲仲畀嘢我飲，梗係啦！佢哋驚我恰佢呀嘛，哈哈哈！第一次有咁大個仔感覺梗係正啦，嘩！萬人迷喎！一生出來就做偶像你話幾好，唔使煩，幾多人照顧佢先得㗎！」至於跟周秀娜合作，德斌亦讚不絕口，「女神即係女神，佢幾爽直嘅，佢唔係話要成日補妝嗰啲，有少少男仔頭O添！佢唔使話等佢又要整呢樣整嗰樣，好快可以埋位做嘢。」
不過，今次拍攝亦有令德斌受了不少皮肉苦，就是滿面鬍鬚的造型，「日日都要黐，又要落妝，每日黐住10幾個鐘，啲膠水甩又要成日補，搞到食飯都唔想食咁滯，但係個效果出嚟OK嘅，我都唔知幾想有（咁多鬍）呀！我恨咗咁多年，終於畀我恨到啦！」