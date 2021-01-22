主席許濤欽點即日生效 曾志偉任TVB副總經理 做綜藝節目揸Fit人

無線（TVB、電視廣播）董事局主席許濤昨日宣佈，邀得曾志偉重返TVB出任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，王祖藍出任首席創意官，兩人的任命即日生效。志偉與TVB綜藝節目主管、高層余詠珊傳不和多年，有傳志偉三年前因失言遭封殺，現重返TVB即成為余的上司，認真峰迴路轉！







在圈中台前幕後縱橫多年的曾志偉，應TVB董事局主席許濤邀請擔任副總經理兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，制訂綜藝及資訊娛樂內容策略、擴闊綜藝節目市場和渠道，深化與影視業界台前幕後的對接和合作，並肩負為無線培育電視台前幕後接班人，為節目內容注入更多年輕元素，而出任首席創意官的王祖藍，將協助志偉在綜藝及資訊娛樂節目內容上的業務發展，兩人的任命均為即日生效，志偉已成為有關節目的話事人！



「實在係好開心」



志偉昨日就獲任命表示：「好榮幸得到TVB行政委員會及主席許濤先生的信任和邀請，可以番到去TVB這個大家庭，一個係我喺電視圈成長的地方，再次與我一班舊同事一齊共事，實在係好開心！更重要的是，TVB明年便踏入55周年的大日子，我好想與觀眾一同繼續分享昔日的歡樂之餘，也希望大家可以攜手向前邁進。與此同時，我亦希望憑藉自己過去在影視界多年的經驗，融合年輕新一代的新思維、新創意，從而培育出更多人才，務求製作更多高質素及多元化節目，將更多歡樂帶畀大家，亦秉承住TVB一貫的精神『全力以赴 做到最好』！」



跟志偉合作過的拍檔，昨日均表示感到開心，汪明荃（阿姐）表示：「他肯做，又咁多橋好適合，他是叻人好多鬼主意，清楚藝員的長處及短處，有好多嘢可以諗。（有甚麼意見給志偉？）我好想聽吓佢有咩好嘢畀我哋先。」阿姐亦指祖藍創意多多，用人主要看公司的方向。



「獎老」錢嘉樂：等佢吹雞



「獎老」錢嘉樂就「獎門人」志偉重返無線感到開心，認為這時候需要有能力的人畀歡樂給香港人，他已恭喜志偉，志偉回覆「大家要努力」，嘉樂說：「佢吹雞大家一齊要幫手，o依家等佢吹雞，咁多年睇到獎門人帶給大家好多歡樂，o依家佢做到這個位置，可以再創作更多娛樂給大家是好事，可說是打了一支強心針，Very good！」



阮兆祥：矮仔一定多計



志偉愛徒崔建邦坦言：「梗係開心啦！相信以後志偉哥一定會為我哋帶來好多既富娛樂性又有正能量嘅好節目！非常期待！」阮兆祥則說：「一直以來獎門人和祖藍都是十分愛TVB，畢竟TVB是一直陪伴他們成長的家，相信他們回歸會對帶來很多新的想法，我相信因為他們的身高，矮仔一定多計，他們的創意必會帶來更多火花！」



無線高層樂易玲對志偉重返無線幫手感到非常興奮，「大家好熟，志偉在娛圈人脈好廣，今次他肯接這個重任，要花好多時間、精力，志偉好有心，想為香港做點事，帶新的節目方向給無線，對綜藝節目來說有如打了一支強心針，藝員科全力支持。好多同事、藝員表示好開心！」她亦認為志偉與余詠珊有志偉這位上司應該好高興。