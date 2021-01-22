任無線首席創意官 王祖藍：盡力帶來創新娛樂

王祖藍昨日獲邀擔任無線首席創意官，協助志偉發展節目內容業務，他感謝TVB及許濤主席的邀請，坦言感到非常榮幸，「期望盡力做好這個崗位，報答TVB及香港觀眾。我好多謝獎門人（曾志偉），一開始我到內地發展，他給了我很多錦囊，這十年在外面發展得好好，希望為更多TVB新一代藝人打開更大的市場。」



祖藍稱近年慢慢認識很多新數碼平台的營運手法，包括直播、電商、AR、VR綜藝製作，透過內地工作認識世界不同地方的頂尖製作團隊，綜藝節目由內容創意到技術都很創新，「我希望可以帶同這幾年在外面的經驗回饋TVB……可以為香港觀眾帶來更多正能量又創新的娛樂。」



祖藍正準備前期工作，完成手上工作便會盡快回港，他亦甚期待盡快跟TVB同事見面！