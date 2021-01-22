否認與師傅志偉不和 余詠珊強調：我唔會辭職

無線助理總經理（非戲劇製作）余詠珊上任後，多年來被指偏向重用有線舊將，當年曾與仍身在無線的曾志偉屢傳不和，對於志偉上任無線副總經理，余詠珊昨日表示：「好開心呀！志偉不但係我師傅，o依家係我上司，我哋有傾過未來點做，要等佢返香港坐低認真再傾。他在內地做咗好多嘢，人脈關係好好，有很多新發展帶畀公司是好事。」



問到與志偉曾傳過不和？余詠珊輕鬆地答道：「傳好耐，次次都話冇事，志偉是我師傅，無咁嘅事！」她強調「自己不會辭職」，目前志偉仍在內地，她希望志偉盡快回港詳談工作大計。另外，志偉的新抱王敏奕昨以短訊表示：「好開心聽到呢個消息，非常期待嚟緊嘅新節目。」