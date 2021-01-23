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祖兒晒唱功 栢芝又走音

2021-01-23 列印
容祖兒
■栢芝濃妝上陣，唱畢已自知不妥。
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　　內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》昨日開播，眾星級「姐姐」登場較量。

　　樂壇天后容祖兒大顯唱功和熱舞，結果以總分115分位列第二位，評審笑問祖兒是否被經理人強迫參賽？祖兒就透露參加是因為「我媽媽很喜歡這個節目」！同場的張栢芝早前商演收天價獻唱卻走音，她在節目中再唱《星語心願》又再走音，得分排第27位險包尾。而她自我介紹片段中，竟問導演要不要報上「身份證號碼」！圖：網上圖片

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