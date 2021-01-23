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被揭育有一女 華晨宇否認棄養

2021-01-23 列印
■華晨宇和張碧晨承認育有一女。 資料圖片
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　　內地藝人鄭爽鬧出聘代母在美國產下一對子女，但涉棄養星途勢遭全面封殺。昨日有傳，有人拖欠約7萬美元聘請代母及照料出生子女費用。

　　而內地人氣創作歌手華晨宇，近日被揭與緋聞女友張碧晨秘密育有一女，鬧出棄養疑雲。張碧晨發文稱當日未向華晨宇透露懷孕，華獲悉後承諾「無婚姻關係前提下共同撫養孩子」，成功為華「拆彈」。對於被揭露前未透露已為人父，華晨宇稱是因為「事情有些複雜」。

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