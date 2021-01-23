﻿「TVB最索丫鬟」離巢做網紅 陳婉婷直播吹水 月賺萬元唔後悔

因為黃心穎，TVB劇集《堅離地愛堅離地》存倉3年先可以重見天日。劇中飾演女僕，入行十年，身高5呎3吋，腿長38吋，有「最索丫鬟」之稱嘅陳婉婷（Hebe）獲網民讚可愛，不過觀眾暫時都唔會再喺TVB見到佢，事關佢喺19年已離巢外闖，「離開都係想出去闖吓，唔想再做妹仔、姣精、宮女、婢女等花瓶！」因為疫情嚴重影響收入，Hebe被迫做網紅靠直播自救，但佢話從冇後悔離開大台。



陳婉婷喺《堅離地愛堅離地》演網紅Carman，並以女僕裝示人，有場戲指導黃心穎點樣去擺甫士再發嗲功電男人，但戲中嘅心穎搞唔掂：「《宮心計2深宮計》後第二次同黃心穎合作，好彩佢哋都好信任我，知我做咗好多功課，為咗演好女僕角色，我真係有去女僕Cafe幫襯，學佢哋每次放低食物都會唸魔法咒語，見到客人又會用日文講『主人』、『歡迎主人返嚟』等。」Hebe眼中，黃心穎為人爽朗，好Nice，容易同人混熟：「因為同場全部都係女仔，所以唔覺佢好嗲。」



直播網民叫除衫



Hebe冇咗大台做靠山，疫情初期收入大受影響，被迫轉投直播行列自救：「收入全靠觀眾打賞，我好『孤寒』唔會性感現身，又唔會當佢哋係『水魚』係咁撳禮物，而係透過直播交流，觀眾發覺我真係好鍾意做戲，好想幫我維持生活，實現夢想。」雖然有知名度，但Hebe坦言藝人做直播難過素人，「除咗有『說話』聽，好多觀眾覺得藝人咁巴閉唔使送禮物啦，最初由零晨12點開到朝早9點，通宵直播都冇人睇。試過有網友要求我除衫，或者鬧我係醜樣阿嬸，甚至有個控制狂，送完禮物要求我做直播陪到佢瞓着為止，同埋唱一啲我唔識唱嘅歌，當我踢走佢之後，佢再開新帳戶入嚟投訴我，開直播攰到燥燥哋，畀人咁鬧真心嬲。」



最差月入幾百蚊



陳婉婷自爆月入有萬幾蚊已經好多，慳住用都可以維持到基本生活開支，最差時連一千蚊都冇：「本身想搬出嚟獨居都要撻訂，不過，我又冇後悔當初離開舒適圈，因為我想試多啲唔同嘅嘢。o依家係自由身，同ViuTV以部頭形式合作，農曆新年會播出真人Show《家務戰場》。另外，排緊期上映嘅電影《黑水界》首當女主角，片中有突破性演出，係挑戰全祼沖涼戲，不過，鏡頭前只見側身，基本上乜都睇唔到，最吸引反而係個角色好陰沉，有好多內心戲發揮，我怕做唔到，拍攝前個幾月都唔接job，匿喺屋企入戲。」







採訪：方騫平 攝影：譚壹致 場地：南瀛水產



