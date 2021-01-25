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獲APAN「演技大獎」 玄彬多謝女友孫藝珍

2021-01-25 列印
■孫藝珍獲獎後以短片致謝詞。
■玄彬獲「演技大獎」，公開多謝女友孫藝珍。
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　　韓國盛事《APAN Star Awards》頒獎禮前晚舉行，去年超級人氣劇集《愛的逼降》情侶玄彬和孫藝珍早已宣佈入圍，但二人卻沒有拍住拖現身，只得玄彬單拖行紅地氈，孫藝珍獲大會頒發「KT Seezn Star大獎」時，只透過短片致謝。

　　至於玄彬就憑《愛》劇奪得全晚最高榮譽的「演技大獎」。玄彬發表得獎感言：「在新一年中就以這個重要的大獎作為開始，實在很開心，感謝韓國及海外有收看並喜愛這套劇的觀眾。」玄彬亦特別多謝女友孫藝珍，「非常感謝劇中飾演正赫女友尹世理的藝珍，因為藝珍的演出，才能令正赫更加帥氣，我想借這個機會跟她說非常感謝。」

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