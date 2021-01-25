自認到適婚年齡 DaDa恨嫁人生仔

鄧洢玲（阿旦）逆市投資七位數字開餐廳，好友陳靜（DaDa）及岺樂怡到賀。阿旦笑言花盡所有姑婆本做生意，這個時候開餐廳大膽到爆，而拍檔與她一齊癲，籌備過程遇到好多挫折，開張日期也改了三次，都擔心難回本，不要看她笑笑口，其實入面緊張到震。



另外，DaDa是唯一一位入圍「全球百大美女帥哥排行榜」的香港女星，她表示沒有排名，今次再入圍好開心。DaDa透露下月開拍警匪片，飾演被家暴的媽咪角色，覺得好大挑戰。現實中仍是單身的DaDa，透露有很多朋友叫她介紹，但自己也沒拍拖大半年，已到適婚年齡加上又鍾意小朋友，好想有真姻緣出現。



