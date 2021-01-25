  • 2021年1月25日 星期一
  • 17º
  • 82%
熱門： 爆疫一周年佐敦油麻地聖瑪加利大堂港鐵

日報新聞 > 娛樂

小豬親口認有復出計劃

2021-01-25 列印
■小豬計劃今年出唱片，但不知會否被粉絲接受。
Previous Next

　　羅志祥（小豬）去年4月被內地網紅舊愛周揚青以一封「毀滅分手信」，踢爆他出軌、多人運動後，形象陷入谷底，小豬隨即潛水，演藝事業停頓，只會間中在社交網Po文，但多是分享生活瑣事及其潮牌的訊息，到最近就有網友問小豬「今年會出新專輯嗎？」，竟然獲他回應說：「會喔」。看來他已有「復出」計劃。

　　小豬回應一出，引來不少粉絲留言「加油！等你的新作品」、「期待」。但亦有人潑冷水指他厚臉皮，居然還打算復出。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd