35歲生日報喜陀B八個月 劉倩婷晒李丞責操刀大肚靚相

去年10月，本報已獨家報道著名堪輿學家李丞責博士如願以償，跟09年港姐冠軍劉倩婷（Sandy）追牛B成功，本報更曾拍攝到Sandy在李博士陪同下現身公開活動，穿平底鞋的李太明顯肚凸凸，目測已陀B五個月。昨日是李太的35歲生日，壽星靚媽趁機貼出大肚靚相公佈陀B八個月的喜訊，大肚相意境好高，相中的Sandy肥肚唔肥身，手腳纖幼，面仔仍然好尖，絕對係靚靚大肚婆。撰文︰廖思慧



記者致電Sandy恭喜，靚靚大肚婆笑唔停，並開心分享再陀B及過生日的喜悅。因為交遊廣闊，好多朋友都跟Sandy慶祝生日，包括樂小姐、朱千雪、蘇永康太太Anita、汪詩詩、汪圓圓及關心妍等。「朱千雪好忙，但佢都抽時間同我去酒店食Lunch慶祝。」因為Sandy的4歲囡囡李仟辰（Eldora）同關心妍囡囡楊榮心（Jovia）係同學，所以一眾同學媽媽亦有約Sandy到其中一個同學屋企慶祝，「疫情關係好難得先可以聚一聚，啲家長都好有心機，用好多汽球佈置，好靚好開心。」雖然疫情影響唔可以大肆慶祝生日，但Sandy笑言收咗超過20個生日蛋糕。



開心淺嚐幾啖酒



上周五，本報拍攝到李博士買花買酒同老婆慶生，當時李博士仲笑笑口話會親自下廚煮生日餐賀老婆。問到好口福的Sandy最終生日餐食咗乜？「都係啲養肚嘅食物，增加骨膠原，好似鮑魚、花膠同好多海鮮，我媽媽都有份食。」因為太開心，所以Sandy都有淺嚐幾啖靚酒。問到再陀B感覺？Sandy坦言較第一胎輕鬆，「舒服過第一胎，好享受呢次陀B過程，不過因為疫情都會緊張。」Sandy又笑言肚中BB係運動型，「係咁郁，好似喺入面做瑜伽咁。」而姐姐仟辰亦好期待BB出世，「佢好開心，未感受到佢有呷醋感覺，仲成日會錫我個肚，又會聽吓個肚入面啲水聲。」



至於一直好恨再做爸爸的李博士心情？Sandy笑得更大聲，「佢求咗我好耐，終於成功，佢當然係好期待。」Sandy還指李博士攝影癮大發，不斷同佢影大肚相留念，「啲相佢盡咗力㗎嘞。」問到腹中BB性別？Sandy笑言未講得住，言談間笑聲滿載相當快樂。



