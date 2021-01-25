﻿ 《造星III》囝囝成搶手貨 Ben CY KLAU 未簽ViuTV慢慢揀

熱爆的《全民造星III》播完近一個月，一班參賽者依然人氣高企，ViuTV即時食住個勢上周推出由他們孭飛的《囝囝女女730》，而當中冠軍的Ben（趙祥誠）、十強的「神經刀」CY（陳澤言）和 KLAU（劉瑞祈）都有份演出。不過，原來三個囝囝仍未跟ViuTV簽約，三人坦承都要睇定啲，由胞姐暫代經理人的Ben坦言有好多公司邀請，未來想走多元化藝人路線；而有姑姐暫任經理人的CY，亦承認有跟其他大公司接洽，最重要有機會畀佢繼續唱歌；至於自爆舊年推了大公司邀請加入新組合的 KLAU，亦有不少公司問津，但揀公司重視有創作空間。一班《造星III》參賽者，已成各大娛樂公司搶手貨，嚟緊應該會keep住見到佢哋！



Ben奪冠後，富裕家庭背景曝光，對此他坦承有壓力，「我好想澄清番，我冇靠任何呢啲關係，我想證明畀人睇，靠自己可以點樣行。」不過Ben承認參賽期間，家人確幫了很多，除了胞姐充當臨時經理人外，原來其他家人會幫手篩選工作，「大大小小都幫咗我好多，因為佢哋知我應付唔到，譬如一啲工作機會，有啲人搵我，我應唔應該要覆啦！？冇可能咁多個全部都覆㗎嘛，呢啲位屋企人會幫手。我哋仲會全家一齊傾，傾我嘅形象，適合啲咩工作咁樣。」而Ben亦承認，已有國際品牌合作邀請，家人亦有幫手接洽。Ben承認跟ViuTV有合作機會，「如果我想出歌或者拍戲，出面有公司幫到我，都會考慮簽出面公司，但如果Viu想簽我都會考慮。」而他未來想向全方位藝人發展，「我覺得冇衝突，好多藝人都係乜都會識咁樣，除咗舞台劇，會想出自己嘅歌先，最想將外國興緊嘅嘢帶嚟香港。」



想做許廷鏗師弟



CY參加《造星III》前，在尖沙咀酒廊「紅館」任職Bartender時，曾參加過該酒廊舉行的歌唱比賽，奪得冠軍而簽了經理人，直到打入十強後才解約，由姑姐暫代經理人，「我同經理人入咗十強之後傾過，佢知道我可能有更加好嘅機會（而解約）。」CY透露雖然ViuTV未搵他傾，但有其他公司向他招手，據知更有大公司周圍搵他聯絡方法，對此他答得尷尬又小心，「係！（好開心？）唔係，我講咩呀！哈哈！仲喺度了解，佢哋搵我覺得可以幫到我發展更多可能性，會有少少開心，但係慢慢嚟。」早前他公開話想同華納唱片合作，但對方未有邀請，「我成日都獅子開大口㗎啦！因為我覺得佢係間純音樂嘅公司，同埋我又好鍾意許廷鏗喎！（想做佢師弟？）係啩！」而對於簽公司他坦言想睇定啲，「首先我對呢行真係唔熟，等我多啲接觸啲前輩了解咗咩事，突然有啲公司話想搵你或者話想簽你，我個人好棹忌簽約嗰啲嘢，會覺得好嚴重，一定會清楚了解晒所有嘢先至落決定。」



放棄加入PIX3L



參加《造星III》前，KLAU已經跟前公司完約半年，他承認最近有跟ViuTV傾合作，但大前提一定要給他製作歌曲機會，他更自揭去年曾獲環球唱片邀請加入新組合PIX3L，但他竟然放棄機會，「環球係我好鍾意嘅公司，但係嗰時啱啱完咗上間公司5年合約，第六日又有一份合約畀我嘅時候，我係咪要搵番我自己先，再去安排以後，我o依家諗番冇話可唔可惜後唔後悔，我唔強求，但係o依家歡迎有任何合作嘅機會。但做組合真係要睇吓人腳，呢兩年慢慢打開咗自己一啲創作嘅能力，我都想一路keep住落去。」講到見到PIX3L剛出道，KLAU坦承好開心，「呢個行業就係要有多啲競爭對手，先至會發熱發光，組合得一隊冇得鬥，反而有5隊10隊，先至會多啲人關注。」



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致、張詠森 髮型：Keinoyip(CY) 化妝：tracyui.makeup(CY)



服裝：D-mop(CY)、Octo_gambol(KLAU) 場地：The AIR (The ONE)(CY)、DreamSeeker Studio(KLAU)