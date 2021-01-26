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Asia Argento指控遭《狂野》導演迷姦

2021-01-26 列印
■Asia Argento透露，自己是#MeToo受害者。
■Asia（左二）指控洛高漢（右二）迷姦她。
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　　已故名廚波登（Anthony Bourdain）意大利影星女友Asia Argento早年曾指控電影大亨Harvey Weinstein性侵，成為其中一位#MeToo受害者，近日她接受意大利報章訪問再自爆曾遭迷姦，對方是《狂野時速》及《3X反恐暴族》導演洛高漢，二人曾合作2002年電影《3X反恐暴族》。Asia表示：「他讓我飲GHB迷姦水後性侵我，當時我不知道發生甚麼事，但早上醒來，發現自己全裸在他牀上。」

　　洛高漢昨日否認性侵，指與Asia於2002年時合作愉快，二人是朋友，對於對方的指控感到莫名其妙。Asia將於今日推出自傳《Anatomy of a Wild Heart》，亦有提及洛高漢性侵事件。

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