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保錡懶理是非 孖沙律高調慶生

2021-01-26 列印
■保錡在社交網Po與沙律慶祝生日的照片。
■193及阿Dee為好兄弟保錡慶生。
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　　組合ERROR成員保錡自公開與「沙律」張沛樂的戀情後，接連爆出是非，除被舊愛賴嘉賢Carrie斥一腳踏兩船外，又被一健身教練力數他背着女友偷約她開房兼拍片。

　　雖然是非多多，但無損保錡與沙律的感情；保錡昨日在社交網上載女友幫自己慶祝30歲生日的合照，並以英文感謝沙律，希望30歲會有新開始。當沙律留言：「Love u」後，保錡亦秒回：「Me too」相當恩愛。

　　此外，ERROR成員193及阿Dee也有為保錡慶祝生日，雖然肥仔未有出現在合照中，但保錡也有Tag他以示感謝，足證ERROR是四位一體！

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