派肖像口罩寓彩色人生 ﻿李香琴設靈﻿﻿親友疫下送別﻿

「一代奸妃」李香琴（琴姐）於本月初（4日）因病辭世，享年88歲；昨日在紅磡世界殯儀館設靈，晚上7時舉行追思禮，並於今日出殯，遺體奉移柴灣火葬場火化。喪禮沒有場刊但現場播放琴姐生前照片，讓大家一同懷念，在疫情下，家屬特別為親友提供消毒搓手液，更有琴姐肖像的彩色口罩。



李香琴的靈堂以米白色佈置，簡潔清雅，遺照中琴姐輕托香腮，展露溫暖笑容，大堂正中掛上「永遠懷念」橫匾，左右兩旁及門外設置大電視播放琴姐舊照，以琴姐主唱歌曲作配樂。接待處放有防疫用品，包括搓手液及琴姐肖像彩色口罩。由於琴姐出身粵劇界，故帛金會捐予八和會館作為給長者的新年利是。



靈堂於下午5時開放，琴姐女兒蕭紫筠與琴姐契仔陸永昌一齊受訪，二人指追思會沒宗教儀式，陸永昌表示彩色口罩寓意契媽人生充滿色彩。蕭紫筠透露陪葬品有琴姐最喜愛眼鏡，壽衣是一套登台穿的紅色靚衫，由於外孫女April、萬梓良和呂良偉身在外地未能出席喪禮。



跟琴姐在劇集《家好月圓》合作的李司棋受訪時眼濕濕表示腦退化好慘，見面時雖有猛提琴姐「嫲嫲喺大廳」，但她只是眼碌碌，司棋坦言最近重播該劇有很多回憶和難忘事，形容琴姐「很暖」，返工就想有琴姐在場關心大家。



羅蘭表示在黑白片時代已認識琴姐，起碼40年，印象最深二人一同到越南登台二十多天獲琴姐相當照顧，而前年見到琴姐時已不認得她。胡楓稱與琴姐相識60年，讚她好演技，忠奸角色俱佳。



黎耀祥逗留靈堂大半小時，坦言很懷念琴姐，幾代人都是看她的戲長大，讚她是好前輩和榜樣。其他親往送別琴姐的藝人好友還有謝賢、苗僑偉夫婦、黃日華、曾華倩、梁乃鵬、歐錦棠、姜大衛夫婦等。



