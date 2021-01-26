﻿戀情冚到密 突雙喜臨門 湯怡驚爆懷孕 下月嫁麥秋成

33歲湯怡自從2018年宣佈與拍拖11年的洪卓立分手後，經常大呻生活Dry爆，但原來早已秘密與蔡思貝舊愛、41歲的麥秋成拍拖！昨日更突然由英皇娛樂代為宣佈湯怡雙喜臨門的消息。已懷孕的湯怡表示會即時入紙排期註冊，準備於下月舉行簡單婚禮。



湯怡自與洪卓立分手後，一直對外宣稱自己Dry爆，但原來早已跟麥秋成蜜運中，最近更「搞出人命」，宣佈拉埋天窗！據知，湯怡因拍攝無線劇集《反黑路人甲》，跟蔣家旻成為好友，雖然麥秋成曾跟蔣家旻傳緋聞，但仍與湯怡一起跟麥秋成學舞，當時被指是找湯怡做煙幕，原來蔣家旻才是真正的煙幕。雖然湯怡已懷孕三個月，但日前在社交網站上載的露腰行山相中，仍大騷纖腰，果然得天獨厚！



湯怡透露與麥秋成認識了一段日子，亦拍拖了一段日子，她開心地說：「將喜訊與大家分享之後今日就會入紙排期註冊，下個月會有個簡單的婚禮，因為限聚令，所以邀請不到太多人出席；疫情過後會補辦婚宴，其他東西都不會再特別回應，多謝各位傳媒朋友關心。」



英皇娛樂喜事重重



而麥秋成亦透過短訊回應：「首先感謝各位的祝福，這些日子我與家怡（湯怡原名袁家怡）也如一般情侶一樣，逛街／吃飯／朋友聚會，有時候會一起走到街市買餸，戲院仍有營業時也一起看戲，我們並沒有刻意避忌，低調處理感情是因為保護心中所愛。當然公司和經理人知道我在蜜運中，也不需我刻意提及另一半的事情。在此感激公司給予的空間及支持。二人相悅是奇妙，能找到終生的伴侶是恩典，孕育下一代亦是恩賜。」麥秋成及湯怡，更各自在社交網上載婚照，並各自留言給對方，二人齊齊hashtag「我們仨」及「愛在蜜園」，冧到爆！



對於湯怡雙喜臨門，霍汶希代表公司回應：「英皇真係喜事浪接浪，好興奮，好安慰，公司衷心恭喜湯怡和麥秋成雙喜臨門，我們大家都很開心，為他們高興，湯怡16歲加入英皇這個大家庭，一路看着她逐步成長，現在她將成為幸福的新娘子及美麗的準媽媽，我們英皇娛樂集團全體上下，祝佢哋白頭到老永遠幸福。」



洪卓立蔡思貝送祝福



麥秋成異性緣佳給人花弗感覺，2014年曾與前港姐蔡思貝拍拖，但最終分手收場。2019年麥秋成與蔣家旻傳緋聞，去年出錢出力，拍攝自編自導自演的愛情微電影《戀戀季節—冬至篇》時，力邀對方任女主角，緋聞傳到似層層，但原來真命天子是湯怡。



湯怡舊愛洪卓立知道喜訊後送上祝福：「作為好朋友，當然恭喜同戥佢開心。祝福兩位幸福快樂！身體健康！」而蔡思貝同樣祝福他們：「恭喜！戥佢哋開心，祝佢哋一直幸福美滿！」