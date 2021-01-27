朱慧敏嫁心臟科醫生 Bob拖新娘入場嗌「騰雞」

朱慧敏與心臟科醫生陳良貴於周日（24日）在半島酒店舉行婚禮，在親友見證下成為幸福人妻，婚禮片段昨日曝光，為一對新人牽紅線的林盛斌（Bob）拖朱慧敏入場，為她揭頭紗一刻齊齊落淚。而《東周刊》大爆新郎以豪宅鎖匙定情及百萬藍籌股求婚。



朱慧敏接受訪問時表示和老公都熱愛旅行，希望過一兩年二人世界才計劃生BB，「我們都喜歡小孩，順其自然，婚後繼續工作，老公鍾意看我做戲。」



Bob坦言當日拖新娘進場感到榮幸又緊張：「他們相遇雖然是我刻意安排，但之後條路怎行是看他們，他們能走到這一步，我真是好開心，他們搵我拖新娘子進場咁重要，我好緊張，這個咁嚴肅嘅位第一次做，有少少騰雞！」



