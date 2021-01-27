姜濤喜奪「人氣MV」獎 莫文蔚疫情下解鎖廚藝

人氣組合MIRROR在一搜尋人氣大獎中獲「本地音樂組合」獎，由姜濤代表領獎，姜濤同時憑歌曲《蒙著嘴說愛你》獲「人氣MV」，他坦言本身期望MV可衝破100萬觀看次數，如今超過280萬已超出預期，非常滿意。他又指去年表演機會減少了而感失落，發覺自己很熱愛舞台，要好好珍惜每次上台機會。



至於莫文蔚就憑《呼吸有害》成「年度熱搜歌曲」，她表示疫情下多了空閒，終成功解鎖新技能整「豉油雞」，還讚自己煮得不錯！



而許廷鏗與AGA分別奪「本地男、女歌手」獎，許廷鏗開心稱2021年一開始就有好「回報」，自認幸運。回想過去一年，許廷鏗學影相和廚藝都大進步，他搞笑望自己的肚笑稱：「我好鍾意食，所以先會煮嘢，應該頂得住！」



