同Edan齊單飛 拍過百萬大製作MV 肥仔梁業狂碌人情牌兼倒貼

撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Lydia Yung、Denny [email protected] Private I Salon
化妝：Circle Chong、Cori [email protected] Makeup
服裝：Homme Plisse by Issey Miyake(Edan)、
Rule_crossing.men(肥仔)
成為首個MIRROR成員邀請到Wyman填詞，Edan超緊張，加上聽到監製Edward Chan話：「Wyman唔畀人咬唔正佢啲詞㗎！你要加油喇！」令不嬲咬字都唔多掂的他唯有加緊練習，「我每日讀報紙去校番啲讀音，我喺香港出世，但係爹哋媽咪係大陸人，學廣東話跟佢哋學唔係咁純正，但錄音咬字好緊要。」早前Edan同《頭條》先張揚想搵Stephy（鄧麗欣）做MV女主角，但最終放棄咗，「出唔起錢？我願意出錢嘅。啲錢去晒肥仔個MV度？哈哈！」肥仔笑言：「我out bud out到打電話，『喂！阿爵爺你個MV點樣呀？未搞掂不如撥啲（錢）過嚟呀！』」
做得唔好驚冇下次
肥仔解釋超budget，除邀請20多位舞蹈員伴舞，還因太貪心，「我賣點係跳舞，淨係搵4個咁跳好弱，好彩我人緣好，叫啲朋友幫吓手半拍膊頭，有方方、Tank。入面仲有啲武打場面，搵咗特技人同吊威吔嘅人員。（Edan：同肥仔同期出歌好大壓力！）如果計足收錢，真係要過百萬嘅，花姐應該斬死我，不過後面都係自己嘔出嚟。實際用幾錢？一定有六位數字，實際out幾多就唔講啦！自己嘔幾多都唔好講啦！」原來MV拍足兩日，後期仲要加CG，連花姐都忍唔住話：「Edan你走先啦！」睇見Edan扮晒喊，肥仔即時補充：「MV故仔講《Lady Killa》以吸血鬼獵人去包裝，有啲CG嘢先幫到吓手，唔係就流得滯！」不過 Edan明白肥仔瞓身內情，「都要㗎！分分鐘係我哋唯一一首歌嚟！」因花姐講過，「睇你今次成績先決定有冇下首歌。」肥仔說：「死啦！做得唔好冇下首歌喎！係咁掉錢落去，All In啦！」不過，肥仔覺得倒貼都值得，「係自己嘅投資，有機會單飛喎！我今次嘅曲風偏向韓國，你當香港BLACKPINK都得，因為有個夢想，有一日可以企喺MAMA台上，自己又唔係冇能力做，話廣東話配落韓國曲風好難？！我做畀你睇，都係唔好咁囂張！（Edan：你啱啱囂張完，BLACKPINK喎！）哈哈！」