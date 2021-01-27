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同Edan齊單飛 拍過百萬大製作MV 肥仔梁業狂碌人情牌兼倒貼

2021-01-27 列印
■肥仔話渴望單飛好耐，「成日訪問都話想單飛，但飛極都飛唔起，終於飛得起。（Edan：首位飛得起，終於飛甩ERROR！）」
■在剛過去的三大頒獎禮，MIRROR連奪5個大獎外，個人方面則掃了共11個獎項，包括Jer奪得「叱咤樂壇生力軍—金獎」。
■肥仔本來還打算有開槍等爆破場面，但製作費實在太高而放棄。
■以這個造型宣傳新歌，搞到粉絲以為他新歌繼續派膠。
■Edan新歌MV大玩三角戀，女主角由模特兒Mandy出任。
■肥仔新歌MV拍膊頭搵來教跳舞導師及排舞師級數老友幫手伴舞。
■備受力捧的Edan，最近跟Anson Lo孭飛演出港版《大叔的愛》。
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        舊年《全民造星》出身歌手，在樂壇真係幾威威！新人的Jer（柳應廷）和Anson Lo（盧瀚霆）＠MIRROR成功喺頒獎禮攞到新人金獎，而今年有呢期勁紅Edan（呂爵安）＠MIRROR同ERROR隊長肥仔（梁業）接力單飛，推出新歌《E先生連環不幸事件》同《Lady Killa》。Edan單飛搵到猛人黃偉文（Wyman）寫詞夠晒面子，不過跳得的肥仔仲勁，新歌竟想挑戰韓國天團BLACKPINK韓式勁歌熱舞，處女MV製作成本高達百萬。原來兩人聽到花姐一句「睇你今次成績先決定有冇下首歌」，所以實行玩All In，搏盡！

撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Lydia Yung、Denny [email protected] Private I Salon

化妝：Circle Chong、Cori [email protected] Makeup

服裝：Homme Plisse by Issey Miyake(Edan)、

Rule_crossing.men(肥仔)

        成為首個MIRROR成員邀請到Wyman填詞，Edan超緊張，加上聽到監製Edward Chan話：「Wyman唔畀人咬唔正佢啲詞㗎！你要加油喇！」令不嬲咬字都唔多掂的他唯有加緊練習，「我每日讀報紙去校番啲讀音，我喺香港出世，但係爹哋媽咪係大陸人，學廣東話跟佢哋學唔係咁純正，但錄音咬字好緊要。」早前Edan同《頭條》先張揚想搵Stephy（鄧麗欣）做MV女主角，但最終放棄咗，「出唔起錢？我願意出錢嘅。啲錢去晒肥仔個MV度？哈哈！」肥仔笑言：「我out bud out到打電話，『喂！阿爵爺你個MV點樣呀？未搞掂不如撥啲（錢）過嚟呀！』」

做得唔好驚冇下次

  肥仔解釋超budget，除邀請20多位舞蹈員伴舞，還因太貪心，「我賣點係跳舞，淨係搵4個咁跳好弱，好彩我人緣好，叫啲朋友幫吓手半拍膊頭，有方方、Tank。入面仲有啲武打場面，搵咗特技人同吊威吔嘅人員。（Edan：同肥仔同期出歌好大壓力！）如果計足收錢，真係要過百萬嘅，花姐應該斬死我，不過後面都係自己嘔出嚟。實際用幾錢？一定有六位數字，實際out幾多就唔講啦！自己嘔幾多都唔好講啦！」原來MV拍足兩日，後期仲要加CG，連花姐都忍唔住話：「Edan你走先啦！」睇見Edan扮晒喊，肥仔即時補充：「MV故仔講《Lady Killa》以吸血鬼獵人去包裝，有啲CG嘢先幫到吓手，唔係就流得滯！」不過 Edan明白肥仔瞓身內情，「都要㗎！分分鐘係我哋唯一一首歌嚟！」因花姐講過，「睇你今次成績先決定有冇下首歌。」肥仔說：「死啦！做得唔好冇下首歌喎！係咁掉錢落去，All In啦！」不過，肥仔覺得倒貼都值得，「係自己嘅投資，有機會單飛喎！我今次嘅曲風偏向韓國，你當香港BLACKPINK都得，因為有個夢想，有一日可以企喺MAMA台上，自己又唔係冇能力做，話廣東話配落韓國曲風好難？！我做畀你睇，都係唔好咁囂張！（Edan：你啱啱囂張完，BLACKPINK喎！）哈哈！」





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