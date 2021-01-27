何林恬兒創綠色平台8Shades 倡持續環保生活態度

時尚環保企業家何林恬兒，繼創辦非牟利環保團體Ecodrive和Empact28投資公司後，再次創立8Shades綠色生活平台，致力提倡環保生活態度。8Shades昨日正式登場，並舉行一個視像發佈會。8Shades的創立旨在推動可持續的綠色生活，啟發大眾尋找屬於自己的「綠色維度」。平台輯錄不同文章，包括美容、品酒、育兒、文化和時尚，為關注可持續生活模式的大眾提供綠色生活方案。



問到8Shades因何誕生，何林恬兒表示：「身邊的親朋好友一直將可持續生活融入日常生活和企業中，使我深受啟發。8Shades是我創立Ecodrive和Empact28後的一個延伸，也是我自己的生活寫照。Ecodrive和Empact28為我奠定了穩固的基礎、信譽和地位，使我對可持續發展的熱愛日益增加。我創立8Shades的原因很簡單，希望鼓勵大家在生活中作出一些微小的改變，實現可持續的生活。並非每個人都需要成為一名『好戰』的生態戰士。實際上，如此高的門檻很容易讓人卻步，8Shades可以幫大家建立個人和實際的方法，實現綠色生活。」