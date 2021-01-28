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珍妮花傳撻着好友Jason

2021-01-28 列印
■珍妮花與Jason隨時由好友變情侶。
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　　美國男星Jason Sudeikis去年11月跟奧莉花懷特分手，女方火速搭上年輕10歲歌手Harry Styles。昨日有報道指Jason飽受情傷，幸得好友珍妮花安妮絲頓不時安慰他，又教他瑜伽和冥想，有傳二人已擦出愛火。有知情人士表示，珍妮花一直想找對象，每日她都與Jason聊天及傳短訊，二人互有好感，發展成情侶對雙方都很完美。

　　此外，《潛行凶間》33歲女星愛倫比芝七年前出櫃，2018年與Emma Portner結婚，上月他宣佈成為跨性別人士，改名Elliot Page，不過昨日有報道指二人申請離婚，結束三年婚姻。

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