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﻿嚴選1月份日動漫新番 必睇《Dr.SRONE》《約定的夢幻島》續作

2021-01-28 列印
《Dr.STONE》（第二季） 1月28日起逢星期四 (myTV Gold Ani-One點播區) 由稻垣理一郎和Boichi兩位作家在日本「週刊少年JUMP」一同創作的少年漫畫《Dr.STONE》，在2019年7月份播映第一季動畫，並於Ani-One同步點播。延續第一季劇情，今季講述由千空所率領的科學王國，與司領導的武力帝國開戰，決定人類世界復原走向。
■戰鬥力代表獅子王司。
■千空與好友大樹。
《約定的夢幻島》 （第二季） 逢星期五 (myTV Gold Ani-One點播區) 《約定的夢幻島》是「週刊少年JUMP」於2016年連載的少年漫畫，並被列為「新四大台柱」之一。動漫在2019年1月開播，亦於Ani-One同步點播。今季承接上季結尾，講述艾瑪帶領孤兒們成功逃離孤兒院，尋找快樂的自由，然而真實的世界卻是殘酷的，他們即將要面對人類以及未知的食人鬼。
■《約定的夢幻島》主角艾瑪。
■離開孤兒院以後，孩子們了解到關於人和鬼更多的真相。
《堀與宮村》 逢星期日 (myTV Gold Ani-One點播區) 日本熱賣的人氣漫畫《堀與宮村》把青春校園喜劇動畫化，故事由兩條平行線相交作始，當性格開朗的堀同學遇上陰沉的宮村同學後，二人在生活上有什麼變化？甜蜜、戀愛、微妙關係，一切種種，就是青春。
《工作細胞!!》 逢星期一 (myTV Gold Animax點播區) 還記得可愛到犯規的血小板們嗎？2018年7月播映的《工作細胞》，今年1月終於上映第二季。故事繼續「萌擬人化」，由紅血球、白血球及血小板帶你了解他們的日常工作，努力為健康奮鬥！
同場加映：《咒術迴戰》、《半妖的夜叉姫》 上年10月份開播的《咒術迴戰》及《半妖的夜叉姫》繼續緊貼日本更新，《咒術迴戰 新年特別篇》亦已上架，你可以到myTV Gold Ani-One點播區隨時觀看。
﻿嚴選1月份日動漫新番 必睇《Dr.SRONE》《約定的夢幻島》續作
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　　近日動畫話題作必屬天竺鼠車車，賣萌程度確實有100；然而，1月份不能錯過的日本動漫新番仲有《Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ》(第二季)、《約定的夢幻島》(第二季)、《堀與宮村》以及《工作細胞!!》，加上持續更新中的《咒術迴戰》、《半妖的夜叉姫》，你們都看了沒？

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