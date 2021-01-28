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相隔37年跟父親再聯絡 ﻿吳綺莉﻿﻿望卓琳領略珍惜親情﻿

2021-01-28 列印
■Elaine坦言因疫情影響了很多工作機會，經常留在家令她增磅不少。
■Elaine在《太》劇中，主要戲份是患有妄想症加精神分裂的大孿「白玫」。
■Elaine小時候因父母離異，一直沒有再聯絡父親。
■自從卓琳跟Andi結婚後，Elaine跟她關係出現不少問題。
■劇中，「白玫」跟太平街一班街坊關係複雜。
■劇中Elaine有牀戲，卻被網友指重口味。
■Elaine為令細孿「茉莉」多點分別，不論造型和演繹上都花了不少心思。
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　　吳綺莉（Elaine）最近繼《理想國》後再參與ViuTV劇《太平紋身店》，劇中她一人分飾兩角，飾演性格不同的孿生姐妹俠盜「白玫」和「茉莉」，相當大挑戰。講到相隔37年跟父親再聯絡，更傾到墓地問題，Elaine坦承人大了更懂珍惜親情，亦希望女兒卓琳將來亦會明白這點。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 服裝：Acne Studios、JWanderson、Alexander [email protected]

　　Elaine今次接演《太》劇，首度一人分飾兩角，夠晒挑戰性，「好大挑戰性因為係演一對孿女，但係兩個唔同性格，家姐『白玫』有妄想症加精神分裂，爸爸係俠盜嚟，所以兩個都好叻去偷嘢幫人，細妹『茉莉』正常啲，兩個角色係好特別。」

　　講到早前在社交平台透露與生父親相隔37年打電話聯絡，Elaine話這並非兩父女首度通電，年多前剛由美國移居返內地的姑姐曾聯絡她，並附上照片，當時她不以為然，「連我爸爸都冇見過，點會認得佢個妹。」直到對方透露70多歲父親在美國獨居，再附上父親照片，着她不如打個電話問候對方，「我就打咗電話去畀我爸爸，未夠一年前嘅事，傾咗一陣偈。」今次再聯絡，Elaine曾勸爸爸回來生活，「佢話喺美國3、40年驚唔習慣，仲話墓地都買咗，我就諗你喺咁遠，我過嚟睇你都未必過，我婆婆嗰啲全部葬晒喺香港，拜起嚟都容易好多，我哋啲對白就係咁樣啦！」

　　Elaine覺得若然早在20多歲時要主動聯絡父親可能會覺得尷尬，但現在人大了感覺截然不同，「佢都年紀大，我係一個大人嚟，始終佢係我爸爸，問候吓佢，佢又冇得罪我，我又冇得罪佢。人大咗懂得珍惜嘅嘢多好多，唔好話親人，對朋友、同事嘅感覺，廿幾歲唔會咁。」問到想不想卓琳早點領略這點？Elaine好淡然話：「呢啲要時間，去磨練去學習囉！」至於會否期望卓琳將來都會收到爸爸來電？她坦言：「我從來都冇諗呢樣嘢，我自己有宗教信仰亦會為佢祈禱。」她又透露現在跟卓琳保持某程度上聯絡，有時要透過中間人。

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