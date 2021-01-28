Elaine今次接演《太》劇，首度一人分飾兩角，夠晒挑戰性，「好大挑戰性因為係演一對孿女，但係兩個唔同性格，家姐『白玫』有妄想症加精神分裂，爸爸係俠盜嚟，所以兩個都好叻去偷嘢幫人，細妹『茉莉』正常啲，兩個角色係好特別。」
講到早前在社交平台透露與生父親相隔37年打電話聯絡，Elaine話這並非兩父女首度通電，年多前剛由美國移居返內地的姑姐曾聯絡她，並附上照片，當時她不以為然，「連我爸爸都冇見過，點會認得佢個妹。」直到對方透露70多歲父親在美國獨居，再附上父親照片，着她不如打個電話問候對方，「我就打咗電話去畀我爸爸，未夠一年前嘅事，傾咗一陣偈。」今次再聯絡，Elaine曾勸爸爸回來生活，「佢話喺美國3、40年驚唔習慣，仲話墓地都買咗，我就諗你喺咁遠，我過嚟睇你都未必過，我婆婆嗰啲全部葬晒喺香港，拜起嚟都容易好多，我哋啲對白就係咁樣啦！」
Elaine覺得若然早在20多歲時要主動聯絡父親可能會覺得尷尬，但現在人大了感覺截然不同，「佢都年紀大，我係一個大人嚟，始終佢係我爸爸，問候吓佢，佢又冇得罪我，我又冇得罪佢。人大咗懂得珍惜嘅嘢多好多，唔好話親人，對朋友、同事嘅感覺，廿幾歲唔會咁。」問到想不想卓琳早點領略這點？Elaine好淡然話：「呢啲要時間，去磨練去學習囉！」至於會否期望卓琳將來都會收到爸爸來電？她坦言：「我從來都冇諗呢樣嘢，我自己有宗教信仰亦會為佢祈禱。」她又透露現在跟卓琳保持某程度上聯絡，有時要透過中間人。