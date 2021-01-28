上周三及剛周日賽事先後發生兩宗馬匹起步嚴重漏閘的事故，周三第八場被捧成二點七倍大熱門的「樂滿貫」，在開閘時以後足豎立因而慢閘，重溫賽事片及巡邏影片後，的確是看到閘門打開後，「樂滿貫」才起擒而引致脫腳，結果競賽小組經過研訊後裁定該駒獲得公平出閘被視為出賽馬，這個裁決可以說沒有爭議。反而值得商榷是「樂滿貫」起初在入閘後曾數度起擒，其中一次還幾乎將鞍上人拋下，當時或應該牽引該駒出來作檢查，這樣做才可真正保障到投注者的利益。 至於剛周日第二場的一宗，最後同樣裁定「彩虹之光」為出賽馬則惹來不少爭議。雖然是見到「彩虹之光」本身以後足豎立而引致大漏閘，但爭拗點是到底在開閘前還是開閘時發生...

2021-01-28