  • 2021年1月28日 星期四
  • 20º
  • 63%
熱門： 大帽山行蹤強制檢測碧街新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

﻿36F京佳「捉妖」 今泉賤夫斷米路

2021-01-28 列印
■今泉因Mahoto涉淫照案大受打擊。
■京佳鬧爆賤人終露出本性。
Previous Next

　　日本組合欅坂46前成員今泉佑唯，上周宣佈與網紅渡邊Mahoto奉子成婚，男方隨即被爆兩年前向舊愛家暴，更在去年11月至本月期間，威脅15歲女高中生拍淫照，醜聞曝光後即被事務所炒魷兼面臨入獄，其網上頻道昨日更遭中止！有指今泉因Mahoto涉淫照案大受打擊入院，但她未有打算斬纜，只求BB順利出生。

　　有報道指被Mahoto家暴的同居舊愛是F Cup性感偶像京佳，女方更被他腳踩頭，身心受創治療兩星期。Mahoto的婚訊曝光後，京佳翌日留言：「人性是甚麼？不管你披上多少妖怪的皮，做盡令人厭惡的事情，始終會被看到本性」，矛頭直指賤男舊愛。圖：網上圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd