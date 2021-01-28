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﻿疫情下參加《造星III》 陳葦璇透過作曲抒發無力感

2021-01-28 列印
■左起：Ansonbean、Ben及陳葦璇代表《造星III》領獎。
■森美與顧定軒在頒獎禮上碰頭。
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　　ViuTV綜藝節目《全民造星III》在一搜尋人氣頒獎禮中獲「人氣綜藝節目」獎。冠、亞、季軍Ben、陳葦璇及Ansonbean代表領獎。去年在疫情下參賽，三人有不同的體會，葦璇謂多了時間好好休息、思考，同時嘗試作曲填詞，將面對疫情無力的感覺透過新歌抒發出來。Ben通過參賽面對的網上觀眾多了，大家好像重拾以前一齊睇電視的感覺。另外，同樣有參加《全民造星III》的顧定軒就與湯怡、連詩雅獲「人氣急星」獎。

　　無線的《法證先鋒IV》獲「人氣電視劇集」，馬國明及李佳芯分別贏得「電視男、女藝人」獎。鄧麗欣就獲「本地演員」獎。
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