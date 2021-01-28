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﻿湯怡晒「麥蜜拍」靚相

2021-01-28 列印
■湯怡獲未婚夫操刀拍靚相，更隔空放閃。
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　　湯怡與麥秋成日前在社交網上載婚照，更宣佈雙喜臨門。爆出婚訊後，兩人大方晒恩愛，湯怡再在網上晒由未婚夫為她操刀拍攝的側面靚相，相中的她雖然被頭髮遮了半邊臉，但仍見她標緻的輪廓；湯怡以「麥蜜拍」作為相片主題標籤。而麥秋成則在社交網的限時動態上載同一款相片，不過是黑白相，他以英文留言，提到自己曾以千萬種方式看她及以每一種方式愛她。湯怡與麥秋成隔空放閃，令網民留言好Sweet。
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