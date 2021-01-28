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﻿佗B余香凝身形急脹好健碩

2021-01-28 列印
■大肚余香凝與強尼出席發佈會。
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　　余香凝與圈外男友陸政渡於去年11月舉行婚禮，更有傳奉子成婚，但她未有承認，相隔一個月後在社交網宣佈懷孕喜訊。準媽媽余香凝昨日出席網上發佈會，雖然她身穿直間全身裙，但身形腫脹，肩膀亦變橫，相當健碩。

　　主持強尼問她可會準備電器畀BB，余香凝表示想買部三合一空氣淨化風扇暖風機，而朋友叫她一定要買智能水機，日後沖奶好方便，毋須調節水溫，但笑言買完電器最緊要教識老公用。
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