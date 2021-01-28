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﻿Naomi公開追債 Steven否認有錢唔還

2021-01-28 列印
■Naomi指Steven「一毫子都無還過」。
■Steven形象盡毀，累及與Kenny的演唱會告吹。
■Steven和老婆育有兩子。
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　　張致恒（Steven）與粉絲雯雯誕下長子後，被爆「一腳踏五船」形象盡毀，更被指四出借錢，BOYZ拍檔關智斌（Kenny）和鄭希怡等曾借錢給他解困。

　　雯雯去年中再為Steven誕下幼子，Steven近日就被爆「周身債」！馮鎵瀠（Naomi）更在社交網公開鬧爆Steven「年半有多，一毫子都無還過我」，未還錢卻有錢聘請工人及買新電器，Steven在社交網回應稱，一年多前因自己做錯事，令工作完全停頓沒收入，逼於無奈問很多朋友借錢，感恩獲很多朋友相助，他說試過搵很多工、做過不同行業，「一定會盡力工作還錢」，又稱是在兩年前聘請工人，太太所指的電器是儲積分換得，兒子的玩具和衣服多是外婆及朋友送贈，亦因有三隻狗，故不能住父母的公屋，要另租村屋居住。圖：網上及資料圖片
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