  • 2021年1月29日 星期五
  • 15º
  • 61%
熱門： 東發大廈受限區域麥玲玲麗港城愛的家

日報新聞 > 娛樂

同李賞首度演兄妹 ﻿林德信﻿﻿為落妝搞到成手血﻿

2021-01-29 列印
■35歲的Alex和18歲的Faith雖然年紀差成截，但完全冇代溝合作愉快。
■劇中，Alex和Faith跟黃德斌有不少對手戲，Faith繼電影《逆流大叔》再跟對方合作。
■Alex右手這個紋身雖然不及周秀娜的大，但估不到會令他見紅。
■去年Faith中學畢業，爹哋李進和媽咪李敏都有出席畢業禮。
■Faith首部電影《逆流大叔》，便跟吳鎮宇和胡定欣合作。
■Alex因拍該劇演廚師學識煮幾個餸，也有煮給公公品嚐。
Previous Next

　　林德信（Alex）最近跟李進及李敏的長女李賞（Faith）拍ViuTV劇《太平紋身店》，飾演兩兄妹，戲外兩人亦似兄妹相處，Alex話本身同胞妹都似劇中關係。劇中Alex右手有紋身特技化妝，不過他竟為落妝搞到成手血，諗番都驚驚。由於該劇全程在疫情下拍攝，他們認為拖慢進度反而令大家感情更好，而本在英國大學讀法律的Faith，亦因返港避疫配合到宣傳。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致

髮型：Negan [email protected] (Cwb)(Alex) 化妝：Jess Yung(Alex)、Tiffi [email protected](Faith)

　　Alex和Faith該劇雖然是初次合作，但互相讚對方帶給劇組歡樂和正能量，大家合作能夠擦出火花。Alex又覺得劇中兩人關係，跟自己真實生活好相似，「因為我個妹性格比起我係成熟啲，佢嗰感覺、佢諗嘢或者style都係，可能我貪玩啲，所以我都係慣咗有個妹，但係都係當佢家姐咁樣。」

英國返港避疫

　　講到拍攝難忘事，Alex首推為落右手的紋身特技妝搞到見紅，令在旁聽見的Faith都嚇一嚇，「我每次落個紋身都係要有好多steps，用幾次卸妝油抹，又要再沖涼先得，有次我好夜收工，我費事坐喺度畀佢哋落，自己捽吓捽吓，我返到屋企成手都係血喎！因為我捽到皮都爛晒，後尾我太攰冇理，可能心急太用力，但之後我每次都係畀番佢哋落啦！」

　　該劇在19年尾開機，橫跨這個疫情近一年進行拍攝，雖然令製作期延長，但兩人覺得辛苦得來也有好處，「不過都好嘅，Faith之前有講過，可以好多時間去諗，你個角色係點樣演。同埋我哋喺太平山街都好舒服，大部份時間係夜晚拍，好似成條街係我哋咁㗎！大家傾吓偈咁幾開心。」拍攝期間，Faith要邊拍邊返學，但因網上上堂多，所以影響不大，而之後她已到英國倫敦大學（UCL）修讀法律，本來她預了劇集播出時未必能返港宣傳，但當地疫情太嚴重造就了這次機會，「我喺11月頭返咗嚟，今年9月之前都唔諗住返英國，因為真係太嚴重。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd