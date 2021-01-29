髮型：Negan [email protected] (Cwb)(Alex) 化妝：Jess Yung(Alex)、Tiffi [email protected](Faith)
Alex和Faith該劇雖然是初次合作，但互相讚對方帶給劇組歡樂和正能量，大家合作能夠擦出火花。Alex又覺得劇中兩人關係，跟自己真實生活好相似，「因為我個妹性格比起我係成熟啲，佢嗰感覺、佢諗嘢或者style都係，可能我貪玩啲，所以我都係慣咗有個妹，但係都係當佢家姐咁樣。」
英國返港避疫
講到拍攝難忘事，Alex首推為落右手的紋身特技妝搞到見紅，令在旁聽見的Faith都嚇一嚇，「我每次落個紋身都係要有好多steps，用幾次卸妝油抹，又要再沖涼先得，有次我好夜收工，我費事坐喺度畀佢哋落，自己捽吓捽吓，我返到屋企成手都係血喎！因為我捽到皮都爛晒，後尾我太攰冇理，可能心急太用力，但之後我每次都係畀番佢哋落啦！」
該劇在19年尾開機，橫跨這個疫情近一年進行拍攝，雖然令製作期延長，但兩人覺得辛苦得來也有好處，「不過都好嘅，Faith之前有講過，可以好多時間去諗，你個角色係點樣演。同埋我哋喺太平山街都好舒服，大部份時間係夜晚拍，好似成條街係我哋咁㗎！大家傾吓偈咁幾開心。」拍攝期間，Faith要邊拍邊返學，但因網上上堂多，所以影響不大，而之後她已到英國倫敦大學（UCL）修讀法律，本來她預了劇集播出時未必能返港宣傳，但當地疫情太嚴重造就了這次機會，「我喺11月頭返咗嚟，今年9月之前都唔諗住返英國，因為真係太嚴重。」