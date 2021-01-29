感激Eric Kwok引薦入樂壇 ﻿Mike獲陳奕迅讚﻿﻿即標淚﻿

《全民造星》又有囝囝加入樂壇，今次是《造星II》第8名的Mike（曾比特），比賽時出名唱得的Mike全靠當日導師Eric Kwok（郭偉亮）引薦入環球唱片，連新歌《我不如》亦包辦埋作曲、監製兼執導埋MV，視Eric為師父的Mike話會做牛做馬報答。不過Mike好爭氣，新歌已經打入商台903專業推介第5位，連偶像陳奕迅（Eason）都讚，搞到Mike開心到標眼淚。



撰文：杜淑霞 攝影：張詠森 髮型：Cream Mok @W workshop



化妝：Onetung Ma 場地：The AIR (The ONE)



Mike除了獲Eric推薦簽環球唱片，首支新歌Eric再度出手相助包辦埋作曲、監製兼跟劉翁聯手執導埋MV，他坦言受寵若驚，「要為佢做牛做馬喇！當然自己要努力啲報答佢對我咁多嘅恩惠，希望嚟緊會繼續同佢合作，希望Eric Sir永遠睇住我。」對於Eric偏愛，Mike都有追問原因，「第一佢覺得我唱得都OK，第二係佢覺得我把聲好啱唱廣東話歌，雖然我有啲懶音，但係佢可以救到嘅。」



新歌《我不如》的悲情，Mike原來有親身經驗，中四、五跟個女同學經常出雙入對，但首次表白卻失敗，「都唔開心咗一段時間，以為得米，好似成功追到個女仔，跟住竟然係咁。」他之後更為了個女仔去減肥健身，他有將這感覺放落新歌，「幾次錄音感觸比較大，有眼紅紅。」Mike為加入樂壇再度積極減磅，搣甩近20磅肥肉，但自知賣點非靚仔，索性搞鬼電個爆炸頭，更認為可靠多元化突圍，「標籤我唔靚仔，所以可以冇偶像包袱去嘗試所有嘢。《造星》入面經驗好幫到我，原來我喺唔同領域上面做到，奠定咗我無論咩style都做到個信心。」



Mike視偶像Eason為努力目標，雖然現在同公司，可惜仲未有機會跟對方碰面，「真係奢望，因為佢係由細到大嘅偶像，如果有呢個可能性就好，但我自己都要努力，未去到一個位可以喺佢面前好從容。」不過Eric再為他帶來好消息，有次同Eric做Live，佢話畀咗我首歌Eason聽，嗰吓真係Oh my god!佢話Eason話我唱得都OK幾好喎！我即刻標眼水，好激動，畀自己偶像咁樣讚喎！」



