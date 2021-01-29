  • 2021年1月29日 星期五
  • 15º
  • 61%
熱門： 東發大廈受限區域麥玲玲麗港城愛的家

日報新聞 > 娛樂

水塘試射E Cup「導彈」 DaDa：小心馬騮仔！

2021-01-29 列印
■DaDa豪晒靚身材。
■DaDa與友人暢遊水塘。
■DaDa在靚景前打卡。
Previous Next

　　DaDa（陳靜）前日在社交網分享郊遊親親大自然靚相，很多網民就錯重點，將目光聚焦在DaDa的靚身材！穿上貼身低胸運動服的DaDa，E Cup「導彈」線條和翹臀靚相吸引過萬網民按讚！DaDa亦誠心分享郊遊樂，昨日發片透露：「呢度係荃灣城門水塘……好適合初級行山人士，不過要小心馬騮仔」！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd