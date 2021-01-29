  • 2021年1月29日 星期五
  • 15º
  • 61%
熱門： 東發大廈受限區域麥玲玲麗港城愛的家

日報新聞 > 娛樂

江嘉敏賣贈品惹是非

2021-01-29 列印
■江嘉敏強調賣贈品不是想賺錢。
■江嘉敏稱曾考慮捐出用不着的物品。
Previous Next

　　江嘉敏近日被網民質疑在網上出售贈品「扮環保」，指有關產品曾打開，更有網民揶揄她「等錢使」。江嘉敏昨於社交網發文澄清，她說曾想過捐出用不着的衣物、化妝品、護膚品及客戶送贈的禮物，但有時不合捐贈條件，不想浪費才有出售念頭，所有物品不設競投底價，亦提及將收入捐贈給有需要的機構，強調是環保慈善用途，不是想賺錢。圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd