攝影：譚壹致 化妝：[email protected] Makeup Academy
髮型：Keith_wong @pi4.com 服裝：agnes b. 場地：海洋公園
當日吳肇軒落展區幫手執屎、切紅蘿蔔、徒手將麭包蟲入落小狐獴玩具中，而他最關注農藥會否破壞生態環境。吳肇軒喜愛小動物，家中養咗兩隻迷你貴婦狗，主要由爸爸照顧。之前拍《地產仔》時要玩蜥蜴，處男作《哪一天我們會飛》又跟鸚鵡同場：「拍戲要善待動物，我見過一啲人，因為趕時間會粗暴對待動物，我會忍唔住發忟憎『大佬！輕手啲呀！』因為我哋做演員開工有錢收，但動物冇收入，佢哋唔會期待受咁樣嘅對待，拍動物戲時間係長，唯有預多啲時間落去。」
最近吳肇軒憑台灣電影《破處》榮獲芝加哥獨立影展的「最佳演員」獎，是他首個演員獎項。他說最想拍一部類似《春光乍洩》題材的電影，表示反正冇乜包袱，唔介意大膽挑戰情慾戲。被劉嘉玲叫做「小梁朝偉」，之前嘉玲姐就安排他同兩個Tony Leung(梁家輝同梁朝偉)喺台灣飯聚，同偶像梁朝偉影合照時他緊張到口啞啞，只係話「我好鍾意你呀！」吳肇軒形容偉仔真心有型：「當時佢只係點咗個頭，就坐返低，嘩！我畀佢電到呢。」另外，跟得好貼的他又喜歡姜濤、林家謙及《造星III》雲浩影（Cloud）等：「今年有好多《造星》加入藝壇，我又唔怕喎，大家出嚟撼過囉！有競爭先有進步，愈多人才聚集，愈做到更多好嘢，觀眾就會慢慢聚焦返喺本地娛樂圈！」