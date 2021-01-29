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任小狐獴護理員幫手鏟屎 ﻿吳肇軒﻿﻿讚好姜濤唔怕競爭﻿

2021-01-29 列印
■吳肇軒同可愛嘅小狐獴合照。
■「小梁朝偉」吳肇軒跟梁朝偉合照時，緊張到口啞啞。
■吳肇軒憑台灣電影《破處》榮獲芝加哥獨立影展的「最佳演員」獎。
■拍《地產仔》時，吳肇軒要將蜥蜴放落自己身上，佢話初時有啲驚。
■吳肇軒升任「鏟屎官」，落展區幫手執屎及清理。
■吳肇軒小心奕奕將活生生嘅麭包蟲放入小狐獴玩具中。
■吳肇軒好like姜濤，亦好鍾意聽他得獎歌《蒙著嘴說愛你》。
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　　27歲嘅吳肇軒應邀為「海洋公園Chill級大使保育計劃」做一日小狐獴護理員，並以教育大使身份分享動物和保育知識。吳肇軒近年除關注環保，亦好留意香港演藝圈走勢，他大讚姜濤：「只要班妹妹迷緊姜濤，佢哋肯由韓國望返嚟香港，本地市場就會愈多機會，咁樣成個行業發展落去先會好。」採訪：方騫平

攝影：譚壹致 化妝：[email protected] Makeup Academy

髮型：Keith_wong @pi4.com 服裝：agnes b. 場地：海洋公園

　　當日吳肇軒落展區幫手執屎、切紅蘿蔔、徒手將麭包蟲入落小狐獴玩具中，而他最關注農藥會否破壞生態環境。吳肇軒喜愛小動物，家中養咗兩隻迷你貴婦狗，主要由爸爸照顧。之前拍《地產仔》時要玩蜥蜴，處男作《哪一天我們會飛》又跟鸚鵡同場：「拍戲要善待動物，我見過一啲人，因為趕時間會粗暴對待動物，我會忍唔住發忟憎『大佬！輕手啲呀！』因為我哋做演員開工有錢收，但動物冇收入，佢哋唔會期待受咁樣嘅對待，拍動物戲時間係長，唯有預多啲時間落去。」

　　最近吳肇軒憑台灣電影《破處》榮獲芝加哥獨立影展的「最佳演員」獎，是他首個演員獎項。他說最想拍一部類似《春光乍洩》題材的電影，表示反正冇乜包袱，唔介意大膽挑戰情慾戲。被劉嘉玲叫做「小梁朝偉」，之前嘉玲姐就安排他同兩個Tony Leung(梁家輝同梁朝偉)喺台灣飯聚，同偶像梁朝偉影合照時他緊張到口啞啞，只係話「我好鍾意你呀！」吳肇軒形容偉仔真心有型：「當時佢只係點咗個頭，就坐返低，嘩！我畀佢電到呢。」另外，跟得好貼的他又喜歡姜濤、林家謙及《造星III》雲浩影（Cloud）等：「今年有好多《造星》加入藝壇，我又唔怕喎，大家出嚟撼過囉！有競爭先有進步，愈多人才聚集，愈做到更多好嘢，觀眾就會慢慢聚焦返喺本地娛樂圈！」

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