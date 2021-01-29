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華仔開社交網帳號 極速吸4000萬粉絲

2021-01-29 列印
■華仔感謝粉絲支持。
■華仔為粉絲重演經典天台戲份。
■華仔和偉仔在《無間道》大鬥演技。
■華仔迅速吸引大量粉絲。
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　　劉德華近日首度開設個人視頻社交媒體軟件帳號，極速在內地社交平台「抖音」吸引千萬人計粉絲！

　　華仔打頭陣視頻，大玩他和梁朝偉合演的《無間道》經典天台場面，華仔說：「以前我沒得選擇，現在我想開抖音。」隨即吸粉逾2000萬！第二條視頻則是重現他在《天下無賊》及《見龍缷甲》的角色，並邀請網民拍試鏡視頻，而昨日分享的一條視頻，則是他捧着紅酒杯，以輕鬆搞笑手法呼籲大家點讚及關注，不少網民興奮留言，稱無法相信劉天王會開視頻帳號，還大讚華仔魅力依然，截至昨日截稿前，追蹤華仔的粉絲人數已逼近4000萬！

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