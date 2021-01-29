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台南老家引狼入室 周子瑜珍藏險盡失

2021-01-29 列印
■子瑜的老家遇竊，警方迅速破案拘捕疑犯。
■警方尋回親筆簽名照及專輯等贓物。
■涉案女工被捕後獲准保釋。
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　　TWICE成員周子瑜位於台南與家人同住的老家日前遭爆竊！子瑜的家人聘請工人上門清潔，卻遭盜竊財物，不少子瑜珍藏的簽名照、海報、專輯等失竊！

　　子瑜的家人報警後，警方拘捕一名涉案女清潔工並尋回不少贓物，包括62張親筆簽名照、11張專輯、兩本寫真集等，疑犯更將贓物放上網拍賣，已不法獲利3000台幣（約840港元），警方依竊盜罪嫌移送疑犯往台南地檢署。子瑜的母親黃燕玲稱是友人介紹聘請涉案女工打掃家居，並感謝警方迅速尋回被竊物品，她說：「這些對粉絲來說可能是有價，但對我們來說是無價，因為有紀念價值。」

圖︰網上圖片

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